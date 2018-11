La Lega dalla secessione alla destra nazionale | Radio24

La Lega è il partito più antico d'Italia rappresentato in Parlamento. Ma oggi è molto diverso da quello degli albori. In due decenni è passato dall'essere nordista, secessionista ed antistatalista per diventare poi, prima federalista, nei lunghi periodi di Governo con Berlusconi fino ad essere oggi, nazionalista con venature xenofobe.

Ne parliamo con Gianluca Passarelli, associato di Scienza politica a La Sapienza di Roma ed autore con Dario Tuorto del libro: La Lega di Salvini - Estrema destra di governo (Il Mulino).

Nella seconda parte il commento all'addio annunciato di Angela Merkel da qualunque incarico politico successivo al mandato in corso.

Ne parliamo con Udo Gumpel, corrispondente dall'Italia per l'emittente televisiva NTV e dell'intero gruppo della TV tedesca RTL