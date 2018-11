Ricorrere alla Corte europea contro le demolizioni | Radio24

Nel pieno della polemica sull'abusivismo edilizio in Campania e in Sicilia, l'indomani della tragedia di Casteldaccia, una cinquantina di proprietari di case abusive a Triscina, nel trapanese, va avanti per la sua strada: appellarsi alla Corte europea per fermare l'ordine di demolizione che ha colpito 85 immobili sulla spiaggia. Non ci sono rischi come a Casteldaccia, si difendono. Ne parliamo in apertura di programma. Ci occupiamo, a seguire, di arretrati IMU che la Chiesa è chiamata a pagare. Sono interessate anche le scuole paritarie.