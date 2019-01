Perdere a tavolino per la maleducazione dagli spalti | Radio24

Ha ritirato la sua squadra dalla partita di basket, facendola così perdere a tavolino, in risposta agli insulti che giungevano dagli spalti indirizzati a un giovane arbitro di 14 anni. È successo a Carpenedolo, nel bresciano, e il protagonista della vicenda è l'allenatore Marco Giazzi nostro ospite.



In studio, poi, eccezionalmente anche Alberto Forchielli, dell'Osservatorio Italia-Cina. A seguire parliamo di educazione tra i banchi. L'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan vuole tornare al lei al maestro e che ci si alzi in piedi all'ingresso dell'insegnante in aula.