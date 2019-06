Angeli e demoni a Bibbiano | Radio24

Diciotto persone, tra cui il sindaco, arrestate con l'accusa di aver sottratto dei minori alle famiglie per darli in affido a conoscenti dietro compensi. Si parla di presunti abusi sessuali, false certificazioni e lavaggi del cervello. Succede nel Reggiano e ne parliamo a inizio trasmissione.

Nella seconda parte di programma ci occupiamo invece di come guidano gli italiani e delle novità in ambito movida che potrebbero vedere la luce a breve e che interesseranno il mondo delle discoteche e i loro avventori.