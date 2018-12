Panarari: il populismo è una mutazione antropologica della società | Radio24

Il populismo è una mutazione antropologica delle società contemporanee, metamorfosi della cultura diffusa, dell'interazione sociale e della comunicazione – scrive Massimiliano Panarari nel suo libro "Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d'oggi" (Marsilio, 156 p., € 12,00).

Ci sono alcuni elementi che derivano dal populismo classico dell'ottocento, come ad esempio l'idea che esista una voltonà generale, ma ci sono trasformazioni che hanno a che fare con la postmodernità, come il narcisismo di massa. L'idea che la volontà generale sia qualcosa di unico e indistinto fa si che Il pluralismo dela democrazia liberale si trovi in difficoltà, perché senza fiducia le democrazie liberali non possono esistere – conclude Panarari.





