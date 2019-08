E' tutta colpa del clima? | Radio24

Oggi a "Terra in Vista, l'Africa spiegata a mio figlio" parliamo di clima e come sempre lo facciamo con i reportage di Cristina Carpinelli dalla Tanzania e Valentina Furlanetto dalla Sierra Leone.



Valentina Furlanetto oggi ci porta a Freetown, capitale della Sierra Leone e ci racconta la storia di Aboubakar, morto, assieme a oltre altri mille, nel 2017 per colpa dell'alluvione che ha investito case e persone. Nel paese piove ininterrottamente da fine maggio a ottobre. La pioggia, però, non è il solo problema: fra le altre cause delle frequenti frane ci sono la deforestazione e la rapida costruzione di case senza una pianificazione del drenaggio nella zona intorno. Il resto lo fa il cambiamento climatico.





ci racconta di come il cambiamento climatico stia rapidamente distruggendo la vita di molte comunità rurali della, paese con un'economia basata fortemente sull'agricoltura (che rappresenta la meta del Pil). La desertificazione di intere aree rurali sta provocando un aumento di casi di malnutrizione e pratiche di sopravvivenza disperate, come l'uso dell'alcool per riuscire a spegnere i morsi della fame.Con, responsabile clima e salute di Italian Climate Network proviamo a capire quando il clima influisca nella vita delle popolazioni africane, mentre, Project Coordinator della ONGci parla di un progetto in Mozambico per la tutela dell'ambiente.Spazio anche al cantante, che ci racconta la "sua" Africa e dei suoi viaggi nel continente nero con il Cuamm.