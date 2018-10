Con la Smart EQ tra le colline della Toscana | Radio24

La mobilità guarda alla sostenibilità ormai in tutto il mondo. E lo stesso fa l'automotive. Per raggiungere questo obiettivo l'auto elettrica è una delle opzioni più efficienti e già a portata di mano. È il caso della Smart che ha iniziato a guardare all'elettrico 11 anni fa e che dal 2020 punterà solo su questo tipo di alimentazione. Una prova su strada in Toscana, passando anche attraverso i luoghi di produzione dell'energia elettrica da fonti geotermiche, ha permesso di apprezzare le caratteristiche della Smart EQ. Maurizio Zaccaria, responsabile per il settore Innovative Sales di Smart, illustra le sue peculiarità principali: motore da 60kW, autonomia da 160 km e la possibilità di ricaricare il veicolo anche in meno di un'ora.