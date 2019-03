Aspettando il bonus/malus | Radio24

Cinque giorni per tutti gli amanti del mondo delle automobili, dal 19 al 23 giugno a Torino. Il Salone dell'Auto di Torino Parco Valentino propone per questa quinta edizione alcune novità a partire dalla Supercar Night Parade, con un sfilata di tutte le auto presenti all'evento - prototipi, hypercar, concept car, vetture a guida autonoma e con motori a propulsione elettrica- lungo il circuito cittadino di 8 chilometri. Il presidente della manifestazione, Andrea Levy, ne illustra tutte le principali caratteristiche.

Quali gli effetti del bonus – malus sul mercato dell'auto, in questa particolare congiuntura economica che tocca anche il settore dell'automotive? Ne parlano Paolo Scudieri, presidente Anfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, e Michele Crisci presidente Unrae, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri