Terremoto Centro Italia, tra macerie e attese II puntata | Radio24

Dall'altra parte, ora si muovono solo i fantasmi. E qualche gatto. Oltrepassati i cancelli della zona rossa, un unico silenzio avvolge piazze, case e macerie dei paesi distrutti dal terremoto del 30 ottobre 2016. Perché due anni dopo la successione di scopsse, che ha raso al suolo interi borghi, ucciso 303 persone e stravolto un'intera area, quasi ovunque tutto è rimasto com'era, tra Umbria e Marche. Soprattutto nei centri storici, da Castelluccio a Norcia, da Visso a Ussita, a castelsantangelo sul Nera a Muccia. Anzi, "in un alcuni casi è peggio" lamentano gli sfollati.

40.457: tante sono le persone assistite nelle 4 regioni, dopo due anni dal sisma iniziato con la distruzione di Amatrice e Arquata del Tronto il 24 agosto, proseguita con una successione di scosse, fino al 30 ottobre, fino a gennaio 2017. La maggiorparte si sono sistemate in autonome sistemazione, 1.736 persone restano invece negli alberghi, 596 in container, 481 in alloggi realizzati per vecchi terremoti. Quanto alle casette d'emergenza, 134 devono essere ancora consegnate, rispetto alle 3.867 soluzioni abitative d'emergenza ordinate. La fase d'emergenza è terminata con 219.000 verifiche di agibilità da parte della protezione civile. Ma la ricostruzione - soprattutto dei centri storici - ancora non è partita.

Questa puntata di Storiacce chiude il viaggio di un'intera settimana di Raffaella Calandra, nei paesi distrutti dal terremoto.

