Ospedali mobili sempre più necessari: ora si guarda anche alla sostenibilità | Radio24

Una nuova generazione di mini ospedali mobili, costruiti con materiali innovativi ed ecosostenibili, che possano essere assemblati da personale non specializzato ma che al tempo stesso siano interconnessi per l'invio e la ricezione di indagini mediche, e dotati di moderne sale operatorie: strutture utili in caso di calamità naturale, ma anche per sostituire temporaneamente le sale operatorie di un ospedale in corso di ristrutturazione.

È quanto si mira a mettere a punto con Smart Coperating Shelter, un progetto cofinanziato dalla Regione Puglia che vede impegnati i ricercatori ENEA di Brindisi in collaborazione con il Consorzio Cetma e l'azienda salentina R.I, che queste strutture sanitarie già le progetta e realizza inseguendo emergenze in tutto il mondo