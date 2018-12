Arriva la "malta" anti PM10 | Radio24

Si chiama Sunspace ed è un materiale innovativo in grado di intrappolare il particolato urbano, nato dalla collaborazione tra Università degli Studi di Brescia, INSTM (Consorzio Inter-Universitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali), Regione Lombardia, e la startup innovativa Smart Solutions.

Parliamo di una sorta di "malta" con cui ricoprire le superfici esterne di edifici e altri manufatti, dotata di speciali pori che, una volta intrappolate le polveri, le trattengono fino a quando il materiale non viene dilavato (tipicamente dalla pioggia).

Come vedremo, Sunspace è 100 volte più efficace delle piante nel ripulire l'aria dalle micro polveri, e può essere prodotto a partire da vari scarti, come il fumo di silice o la cenere da combustione di biomassa.