Il pool anti-truffa | Radio24

Torna la terza stagione del Serpente corallo, il programma che vi mette in guardia dalle truffe, quelle occasioni che sembrano fantastiche, imperdibili fonti di guadagno, ma che poi si rivelano essere delle clamorose fregature. Vogliamo partire spiegandovi il lavoro di un pool di magistrati che ha il compito di indagare e reprimere le frodi, di occuparsi di tutela di consumatori e di reati informatici. Eugenio Fusco, procuratore aggiunto della Procura di Milano e Luigi Furno, sostituto procuratore della Procura di Milano ci aiutano a capire il loro lavoro, i reati e i truffatori a cui danno la caccia tutti i giorni.



Due grandi novità in questa nuova edizione del Serpente Corallo. La prima è SOS Tata, la rubrica sull'educazione finanziaria tenuta da alcune esperte "Tate" dell'economia, intervistate dal nostro Marco lo Conte. La prima Tata che andiamo a sentire è Anna Maria Lusardi, direttrice del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria in Italia e docente di Economia alla George Washington University.



La seconda novità è in realtà una riscoperta: direttamente dagli archivi della Settimana Incom, un documento esclusivo: una lunga intervista al re dei truffatori Charles Ponzi, che vi trasmetteremo un po' alla volta nelle puntate di agosto nella rubrica Vita da Ponzi (in prestito, le voci del nostro Stefano Elli e dell'attore Massimo Giordano).



E poi...c'è sempre quell'impostore di Tarcisio Carbonin che disturba con le sue telefonate.

