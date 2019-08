Un diamante è per sempre...forse | Radio24

Oggi i Ciappter Ileven vanno a caccia di diamanti da investimento. Un investimento decisamente fallimentare, visto che parliamo di una grossa truffa che ha visto come protagoniste delle banche che vendevano i diamanti di due società a prezzi gonfiati. In particolare, a maggio la prima volta, la Terza sezione civile del Tribunale di Verona ha condannato Banca Bpm a risarcire il cliente per il danno economico subito dall'acquisto in filiale di pietre preziose provenienti dalla fallita società IDB - Intermarket Diamond Business. Ne parliamo con un esperto di questo "brillante" tipo di truffa, l'avvocato Antonino La Lumia.



Per la rubrica SOS Tata, il sex symbol dei Ciappter Ileven Marco lo Conte interroga Claudia Segre, presidente Global thinking foundation che si occupa di alfabetizzazione finanziaria: come e quanto recepiscono i ragazzi i concetti dell'economia e della finanza?



Trasmettiamo in super esclusiva mondiale il secondo episodio di Vita da Ponzi che racconta la vita e le avventure dell'inventore del famigerato modello economico di vendita truffaldino "Schema Ponzi" (voci di Massimo Giordano e Stefano Elli, testi di Nadia Linciano). Abbiamo ricevuto anche la commossa telefonata dell'impostore Tarcisio Carbonin, grande discepolo del ben più noto Charles.