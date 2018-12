Euroreportage - I partiti verso le elezioni europee | Radio24

La politica italiana guarda con attenzione alle elezioni europee previste domenica 26 maggio 2019.

I partiti nel suo complesso sono già in campagna elettorale, ma non sembrano ancora pronti sul piano organizzativo. E le alleanze no sono ancora definite. Comunque si procede.

Secondo la decisione del Consiglio Europeo del 28 giugno 2018 che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, l'Italia passerebbe da 73 a 76 deputati.

Se si dovesse andare a votare oggi, Lega e M5s prenderebbero insieme 53 seggi, quasi il 70% del totale, un plebiscito.

Gli unici sondaggi disponibili, e assai prossimi alla scientificità, sono quelli di "Poll of Polls" che realizza da diverse settimane una aggregazione di dati con un margine di errore intorno all'1,5%: 29 seggi alla Lega, 24 al Movimento 5 Stelle, 16 al Partito Democratico e 7 a Forza Italia.

In bilico sulla soglia di sbarramento del 4% c'è Fratelli d'Italia che potrebbe passare grazie all'alleanza con i Riformatori di Fitto, mentre la sinistra (Leu, Rifondazione, Potere al popolo, De Magistris) potrebbe raggiungere il risultato soltanto con una lista unitaria.

Mancano poco più di cinque mesi al voto europeo e molti fatti potrebbero influire sul test elettorale: il braccio di ferro tra Governo e Unione Europea sulla manovra; la tenuta politica della maggioranza e i suoi equilibri interni tra Lega e M5s; le primarie, il congresso e il nuovo segretario del Pd; la definizione dell'alleanza di centrodestra; la costruzione di una lista a sinistra del Pd.

Più in generale, sullo scenario globale del Vecchio Continente si registrano vere e proprie rivoluzioni.

Il Partito Popolare Europeo è il gruppo maggioritario a Bruxelles.

Al suo interno ci sono i partiti italiani Forza Italia, Alternativa Popolare, Unione di Centro e SVP.

Le altre principali forze sono il CDU della Merkel, il Partito Popolare spagnolo, i Repubblicani francesi.

Stanno emergendo gli austriaci di OVP del presidente Sebastian Kurz e Fidesz del premier ungherese Viktor Orban.

Il PES è il Partito Socialista Europeo. Accanto agli italiani Partito Democratico e Partito Socialista Italiano ci sono i tedeschi del SPD e i Socialisti spagnoli e francesi, mentre sempre più forte è la delegazione rumena, svedese e portoghese.

ALDE è Alleanza dei Democratici e Liberali per l'Europa. Ci sono i Radicali italiani, il movimento spagnolo Ciudadanos, i liberali olandesi e Ano del premier ceco Zeman. Di recente è entrato En Marche! di Emmanuel Macron.

ECR sono i Conservatori e Riformisti. Per l'Italia c'è Direzione Italia di Raffaele Fitto mentre il partito più importante sono i Conservatori della premier inglese Theresa May, che ora però non ci saranno alle prossime elezioni vista la Brexit. Fratelli d'Italia ha annunciato il suo ingresso nel gruppo.

EFDD sta per Europa della Libertà e Democrazia Diretta. A questo gruppo aderiscono al momento il Movimento 5 Stelle e i tedeschi dell'AfD.

LEFT è il gruppo di sinistra. L'Italia è rappresentata da Altra Europa per Tsipras e da Rifondazione Comunista. Poi c'è il partito greco Syriza di Alexis Tsipras, i tedeschi di Linke e la sinistra di Mélenchon in Francia.

ENF sta per Europa delle Nazioni e delle Libertà. I due pilastri sono il Front National e la Lega. Ovviamente può essere descritto come un gruppo parlamentare spostato a destra e fortemente euroscettico.

Green/EFA sono i Verdi. La nostra Federazione dei Verdi può contare su due europarlamentari, ma sono soprattutto i partiti olandesi, tedeschi e del Nord Europa a portare in dote il maggior numero di voti.

Sul piano demoscopico, Popolari (-35 seggi), e Socialisti (-44 seggi), vengono stimati in forte calo rispetto ai partiti considerati euroscettici e "populisti" come Enf (+ 25 seggi) , riprendono vigore i Verdi trainati dai tedeschi. I liberali sarebbero il gruppo in maggiore crescita con l'ingesso di En Marche!(+23 seggi).

La tendenza pare dunque già chiara in Italia e in Europa.

La storica contrapposizione tra Popolari e socialisti dovrebbe essere superata da nuove forze politiche e da nuove alleanze che potrebbero cambiare l'attuale assetto del governo europeo.