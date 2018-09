EUROREPORTAGE - Scienziati per una notte nelle città di tutta Europa - di Alessandra Schepisi | Radio24

Potranno scoprire quanti colori ha la natura o che strada fa l'acqua prima di arrivare fino a noi. Oppure conoscere i segreti delle onde gravitazionali, della robotica e del Dna e magari portarsi a casa il proprio. Per una notte i cittadini europei diventeranno scienziati e dialogheranno con i ricercatori; sperimenteranno la cosiddetta "citizen science", il nuovo concetto di scienza aperta e partecipata che sta portando ad un nuovo modo di guardare alla ricerca non più confinata all'interno dei laboratori. La notte è quella del 28 settembre in cui si svolgerà la tredicesima edizione della Notte europea dei Ricercatori promossa dalla Commissione europea, culmine della settimana europea della scienza che parte il 22. Per una interna notte una miriade di laboratori, convegni, spettacoli, attività divulgative in tutta Europa. E l'Italia è il Paese dove l'iniziativa da sempre riscuote maggior successo anche se da noi la spesa destinata alla ricerca è tra le più basse d'Europa....