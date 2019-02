Uber come il fordismo: un modello fallimentare | Radio24

Avete mai riflettuto sul fatto che il concetto di ‘catalogo' è contro natura? Non ci appartiene, non siamo nati con la necessità di ordinare e catalogare qualsiasi cosa incontriamo. O che i modelli produttivi su cui si basano le industrie sono destinati, come le supernovae, a collassare in buchi neri e creare profondi solchi nella società? Perché non è pensabile continuare a sviluppare la produzione sulla base di linee rigide che richiedono costose riconfigurazioni per modificare la produzione quando la stampa 3D, o meglio l'additive manufactoring è in grado di produrre oggetti customizzati, just in time e nel luogo in cui servono? E che dire di Uber, un modello falsamente innovativo che sta generando maggior traffico e non migliora la piattaforma urbana? O ancora: perché le costruzioni sono tutte ancora su base parallelepipeidale? Non basta rispondere che lo sono per un ergonomia della mobilia: questa al contrario potrebbe seguire l'andamento del perimetro. Costruire attorno alle esigenze del cliente e differenziarsi grazie ad un'esperienza unica. Queste ed altre visioni, provocatorie ma sempre basate su modelli scientifici, dati e soprattutto dall'applicazione reale, sono alla base della puntata di #RadioNext sull'impresa 4.0

Un' intervista nata da un incontro fortuito. Quello con Massimiliano Moruzzi, a capo del laboratorio di scienze computazionali e robot del futuro a San Francisco durante l'evento Redshift di Autodesk. Aveva tutta l'aria del classico futurologo fricchettone. Poi ha iniziato a parlare. Siamo rimasti a bocca aperta. Un fiume in piena. Una 'testa' davvero notevole, in grado di aprire mille fronti di discussione ed approfondimento ad ogni domanda posta, collegando scienza e mercato, filosofia ed economia, comportamenti e produzione. sono rimasto affascinato, Peccato che, come tanti, sia dall'altra parte dell'oceano per le solite ragioni: qui da noi nulla si muove per soli meriti e capacità professionali. 18 minuti di podcast meglio di un TED, tutti d'un fiato come una discesa dalla Gran Risa.