Immigrazione, razzismo e movida | Radio24

Gli ultimi fatti di cronaca sulle aggressioni a migranti e il caso della campionessa azzurra di origine nigeriana Daisy Osakue, ferita da un'auto in corsa, alimentano il dibattito attorno ai temi di razzismo e immigrazione. Ne parliamo con il sottosegretario all'Interno della Lega Stefano Candiani, con il giornalista de La Stampa Francesco Grignetti, con la scrittrice e poetessa Cristina Ali Farah e con il sociologo a La Sapienza di Roma Luigi Maria Solivetti.



Il ricco calendario di appuntamenti in programma a Testaccio (Roma) mette in allarme gli abitanti del rione, che temono i volumi troppo alti e la baraonda notturna. Uno spunto per discutere sulla questione della movida notturna, dei problemi che può generare ma anche dei vantaggi che può portare. Ne parliamo con Yuri Trombetti, responsabile Pd Roma per le politiche dell'abitare, con il presidente del Comitato Residenti del Lazzaretto Elena Montafia, con Emanuele Frongia, presidente vicario di Confesercenti Cagliari, e con Giovanni Taucci, direttore Confesercenti Abruzzo.