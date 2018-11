Ultramaratona e oltre | Radio24

Monica Casiraghi, campionessa Mondiale della 100 km (2003), ci racconta, la sua storia e le sue imprese. Un Palmares ricco di titoli Mondiali, Europei e Italiani scaturito da un'infinita passione per la corsa.

Operaia a tempo pieno e ultramaratoneta instancabile, grazie alla sua forte motivazione, riesce ancora a farsi notare per le proprie imprese sportive.



Palmares in breve



Campionessa mondiale 100 km 2003 (Taiwan)

Campionessa Europea 100 km 2003 (Mosca) con record Italiano 7h28'12''

Campionessa Europea 100 km 2005 (Passatore Firenze-Faenza)

Campionessa Europea 100 km 2006 (Winchothen Olanda),

Vice Campionessa Europea 24h 2007 (Madrid)

Bronzo al Campionato del Mondo 24 h 2009 (Bergamo),

Vice Campionessa Mondiale 24h 2010 (Brive Francia) Record Italiano 231 km

Vincitrice della Pistoia-Abetone 50km 2002, 2003, 2004, 2005

Vincitrice del Passatore 100km Firenze-Faenza 2001, 2003, 2004