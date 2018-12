Tempo di Cross | Radio24

Chiuso il capitolo autunnale delle grandi corse su strada, è tempo ora di corsa campestre.

Prima dei grandi classici invernali, però, come il Campaccio e la 5 Mulini, domenica prossima i riflettori si accenderanno sui 25° Campionati Europei di Cross Country che si correranno a Tilburg (Olanda). Ne parliamo con Francesco Panetta (campione del mondo 3000 siepi 1987 e grande specialista dei cross) e Yeman Crippa (medaglia di Bronzo 10000m agli Europei di Berlino 2018) che proprio in Olanda andrà a caccia di grande risultato.



La squadra italiana ai Campionati Europei di Cross Country

Yeman CRIPPA

Nekagenet CRIPPA

Ahmed EL MAZOURY

Daniele MEUCCI

Marouan RAZINE

Andrea SANGUINETTI

--

Giovanna EPIS

Valeria ROFFINO

Christine SANTI

Under 23

Ahmed ABDELWAHED

Simone COLOMBINI

Jacopo DE MARCHI

Alessandro GIACOBAZZI

Riccardo MUGNOSSO

Ahmed OUHDA

--

Mara GHIDINI

Rebecca LONEDO

Francesca TOMMASI

Federica ZANNE

Under 20

Luca ALFIERI

Nesim AMSELLEK

Pietro ARESE

Alain CAVAGNA

Pasquale SELVAROLO

Enrico VECCHI

--

Nadia BATTOCLETTI

Ludovica CAVALLI

Martina CORNIA

Francesca MARANGI AGOSTINO

Angela MATTEVI

Elisa PALMERO

Stafetta mista

Mohad ABDIKADAR

Giulia APRILE

Eleonora VANDI

Ala ZOGHLAMI