Di corsa in giro per il mondo | Radio24

Viaggiatore instancabile tra anima e corpo. La corsa per Michele Evangelisti è uno stile di vita assorbito, condiviso e trasmesso. Un passione che lo ha portato a correre in tutte le declinazioni possibili di questo sport. Il cuore batte per le ultra maratone, soprattutto di quelle che si snodano per centinaia di chilometri in montagna, ma le gambe non disdegnano l'asfalto. Come quello dell'Australia che ha percorso per 45 giorni in lungo in largo. Circa 70 chilometri al giorno per un totale di 3113 chilometri.