Scuole che crollano, scuole che si rialzano | Radio24

Proprio nella settimana in cui il sindaco di Campobasso ha ordinato la chiusura di 20 scuole cittadine a rischio crollo, Cittadinanzattiva ha presentato un Rapporto sull'edilizia scolastica dal quale emerge che tre scuole su quattro in Italia sono senza agibilità statica. Non è l'unico dato allarmante presente nello studio, uno studio che però cerca anche di far luce su come si può intervenire per tenere in piedi gli istituti della nostra penisola. Ospitiamo ai nostri microfoni Adriana Bizzarri, responsabile scuola di Cittadinanzattiva per farci spiegare nei dettagli questo report, ma spazio anche alla bella storia di un comune che, solo con soldi propri, ha rimesso in sesto le sue quattro scuole (fino al 2014 non a norma) e ne sta addirittura costruendo una nuova: siamo a Sant'Agata Bolognese, il paese della Lamborghini amministrato dal sindaco Giuseppe Vicinelli.



Torna l'appuntamento di Legambiente con Puliamo il mondo, la campagna che impegna centinaia di volontari in tutta italia nella lotta contro i rifiuti abbandonati. Il Presidente Stefano Ciafani invita tutti a partecipare!