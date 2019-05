Liste d'attesa: la Toscana accorcia i tempi | Radio24

Il weekend di Radio 24 inizia con le buone notizie scovate sui giornali da Carlo e Alessio, con la rassegna stampa on the road di Andrea Ferro. Il nostro Alessio Ciacci, invece, ci racconta di come la mobilità può essere sostenibile in #SullaStradaGiusta.



Le liste d'attesa per una visita medica sono troppo lunghe? La regione Toscana ha messo in moto un nuovoprotocollo per cambiare le cose. Vi spieghiamo come funziona, con l'Assessore alla Sanità Stefania Saccardi.



Dopo il lancio a Bologna, la piattaforma di affitti sostenibili che guarda al territorio Fairbnb, si prepara a sbarcare a Venezia. Di cosa si tratta? Ce lo spiega Emanuele Del Carlo, uno dei fondatori.