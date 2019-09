I robot del presente e quelli del futuro | Radio24

Da dove viene esattamente il cibo che troviamo al supermercato e nei negozi? Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, la Federazione Italiana Cuochi e molte altre sigle europee stanno facendo una petizione paneuropea per introdurre un'etichetta ce lo dica in modo trasparente. Carmelo Troccali, direttore generale di Campagna Amica, ci spiega come stanno andando le cose.



I robot stanno diventando sempre più presenti nel mondo del lavoro, come anche le intelligenze artificiali, ma fino a che punto entreranno nelle nostre vite? Lo abbiamo chiesto a Massimo Temporelli, fisico e fondatore di "The Fab Lab". Con Riccardo Tornese (CEO & Founder at Tactile Robots) andiamo alla scoperta dei primi robot da hotellerie del mondo, creati da una start up tutta italiana.



Sono oltre 3000 le parole che Zanichelli sta provando a non farci dimenticare con la campagna itinerante #ParoleDaSalvare. Di che parole si tratta? E per quale motivo è importante non dimenticarle? Ce lo spiega Mario Cannella, curatore del dizionario Zingaretti.



Il premio "l'Altro Pianeta" di questa settimana va a Catalyst SRL, un'azienda toscana che ha inventato dei mattoni fatti con scarti di materiale edilizio. Mattoni completamente sostenibili e il 24% più sostenibili rispetto a quelli tradizionali. Con l'ingegner Franco Paolieri andiamo alla scoperta di questa tecnologia tutta italiana.