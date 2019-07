Pesca sostenibile: Sicilia all'avanguardia | Radio24

Dal 10 luglio è vietata, per decreto, la pesca a strascico a Mazara del Vallo, a Sciacca e Capo Passero. Una decisione presa evitare lo spopolamento della fauna ittica e in particolare di gamberetti e merluzzi, ma che pone alcuni problemi sull'economia locale, ampiamente basata sulla pesca. Fabio Fiorentino, ricercatore del CNR e dell' Istituto per l'Ambiente Marino Costiero ci spiega il perchè di questa decisione.



La micromobilità elettrica è sempre più diffusa e in attesa di norme definitive che la disciplinino crea qualche problema a pedoni e non solo. Con l'esperto di codice della strada Silvio Scotti proviamo a capire in che direzione stiamo andando.



È giunta alla sesta edizione "Joy Sport Senza Frontiere Summer Camp" la bella iniziativa che porta in vacanza i bambini che provengono da zone difficili, una vacanza all'insegna dello sport e dei suoi valori e che vede anche coinvolti grandi campioni come Margherita Granbassi. Proprio la triplice campionessa mondiale di scherma ci racconta questa iniziativa.



A Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani il sindaco Bernardo Lodisposto ha varato per il secondo anno quella che molti chiamano "Ordinanza Anticafoni" e che vieta alle persone di camminare a petto nudo in costume da bagno. Gli abbiamo chiesto il perchè di questa decisione.