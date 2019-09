La mobilità elettrica prende piede | Radio24

È stata una settimana importantissima per il clima a livello mondiale. A New York si è chiusa da pochi giorni la "Climate Action Summit 2019" dell'ONU. Anche noi parliamo di clima e lo facciamo con Francesco Bertolini, Docente di Istituzioni e Governo dell’Ambiente presso l’Università Bocconi, presidente del Green Management Institute e Fabio Iraldo Professore Associato di Gestione Ambientale presso l’Istituto di Management - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.



A Milano, però, è anche il weekend di E-Mob 2019, il festival della mobilità elettrica. Per l'occasione parliamo con Stefano Saglia membro del collegio di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente) di come dovrebbe cambiare il mercato dell'energia per permettere alle auto elettriche di prendere piede su larga scala. Con Luca Filippi, pilota professionista, voliamo invece alla mille miglia elettrica.



Per chiudere andiamo in Puglia, più precisamente a Foggia dove, grazie alla sinergia tra il gruppo Megamark (più di 500 punti vendita in tutto il meridione) e alcune associazioni, nasce una filiera di prodotti agricoli anti caporalato. E con noi Yvan Sagnet, presidente dell’associazione internazionale anti capolaralo NoCap.