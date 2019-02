La guerra del biglietto | Radio24

Il buongiorno della domenica mattina con la rassegna stampa che non si rassegna, quella di Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini e la rubrica #Assurdistan a di Gianluca Dotti.



Quei 50 centesimi della discordia...si parla dell'aumento del biglietto urbano dei mezzi che il Comune di Milano vuole imporre a partire da aprile e che è oggetto di scontro con la Regione. Una decisione "impopolare", ma necessaria secondo Palazzo Marino per coprire i costi di un servizio sempre migliore ed efficiente. Uno contro tutti con Marco Granelli, Assessore comunale ai trasporti e alla mobilità, parte in causa di questa guerra civile del ticket ATM.



Da pm a politico, da agricoltore a youtuber: l'eclettico Antonio Di Pietro ci racconta la sua nuova avventura sulla piattaforma multimediale Pop Ecomomy che si chiama "La terra è uguale per tutti": una serie di video per convincere i Millennial a tornare all'agricoltura e tanti consigli per i giovani che hanno già intrapreso questa strada.



Il 2018 è stato un anno positivo per la moda italiana con un fatturato di 95,7 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2017). Ma oltre che ricca e bella la moda dovrebbe essere anche più buona e pulita. E' la strada che, da qualche anno, ha intrapreso il Consorzio Italiano Detox: 34 aziende si sono unite per convertire il proprio sistema produttivo verso l'eco-sostenibilità, sposando la campagna Detox di Greenpeace. Come può questo settore rendersi più sostenibile? Ce lo spiega Andrea Cavicchi, presidente del CID e del settore moda Confindustria Toscana Nord.



Se ti comporti bene, il Comune ti premia! Succede a Chioggia, dove è appena partito il progetto"Ecoattivi" che permette ai cittadini di accumulare punti tramite app, in base ai comportamenti virtuosi tenuti e di spenderli poi nei negozi convenzionati. Ci spiega tutto Daniele Stecco, Assessore ai Tributi e alle Partecipate del Comune di Chioggia.