Economia circolare di successo | Radio24

In attesa che tutti i decreti "End of Waste" vengano approvati, dando così il definitivo via all'economia circolare in Italia, c'è chi è attivo nel settore ormai da 25 anni e continua a porsi obiettivi sempre più ambiziosi. Parliamo della Montello-SPA, leader europeo del riciclo di plastica e dei rifiuti organici. Un'azienda da 650 dipendenti e di cui ci parla il Presidente Roberto Sancinelli.



In Sardegna c'è un comune che ha deciso di combattere lo spopolamento puntando sugli over 65. Parliamo di Fluminimaggiore, paese di 3000 anime situato nel sud dell'isola. E' con noi il sindaco Marco Corrias.