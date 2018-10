Azzeriamo i rifiuti, salviamo l'ambiente | Radio24

Buona domenica con la rassegna stampa di Si può fare, la top five delle buone notizie della settimana e gli appuntamenti con le nostre rubriche.

Il protagonista dell'Uno contro tutti di oggi è Rossano Ercolini, autore di "Rifiuti Zero", Baldini e Castoldi. E’ stata una settimana “calda” per la città di Milano dove sono divampati due incendi in altrettanti depositi di rifiuti. La proposta di Ercolini è drastica: azzeriamoli. Si può fare?

Con Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo, commentiamo una notizia che arriva dall’Iran: 300 donne hanno infatti potuto assistere dagli spalti dello stadio alla partita della Nazionale contro la Bolivia. Ma pare che il procuratore generale non l’abbia presa bene. ..

Una bella idea arriva dal Comune di Ravenna: un vademecum per il corretto utilizzo delle chat scolastiche. Ci racconta i dettagli Ouidad Bakkalì, assessore all'Istruzione e infanzia

Infine la storia di Paolo Bisi, che a bordo della sua Tesla, offre il primo servizio taxi 100% elettrico della Lombardia, tra i primissimi in Italia.