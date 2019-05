Assegno di mantenimento: si cambia | Radio24

l weekend di Radio 24 inizia con le buone notizie scovate sui giornali da Carlo e Alessio, con la rassegna stampa on the road di Ubaldo Ciacci, mentre. Alex Corlazzoli ci porta in provincia di Potenza con #LaScuolaBuona.



Il parlamento ha approvato, con un disegno di legge votato da maggioranza e opposizione, il cambio delle regole sull'assegno del mantenimento in caso di divorzio. Il Presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Gian Ettore Gassani ci spiega tutte le novità.



In Toscana hanno deciso: via dalle spiagge la plastica monouso a partire dai primi di giugno. Luca Litti, consigliere dell'Associazione Balnerari di Viareggio, tra gli enti promotori di questa iniziativa, ci racconta a che punto è la situazione.