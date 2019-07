Quando il padre torna single | Radio24

Larissa Iapichino è un' atleta di salto in lungo. Ha solo 16 anni ma recentemente ad Agropoli ha saltato 6,64 metri. Nessuno al mondo ha mai fatto quella lunghezza sotto i 20 anni. Figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, ha deciso di non farsi allenare dai suoi genitori, affermando che ci vuole la giusta distanza.



Linda Francoioli, psicologa, psicoterapeuta e fondatrice di "Genitori Singolari". la dottoressa ci da alcuni consigli su come gestire le nuove relazioni e come e quanto coinvolgere i figli.



Lorenzo Marone, autore del libro "Tutto sarà perfetto" edito da Feltrinelli. Un padre e un figlio che imparano a conoscersi di nuovo...



Ivo Ferrari è alpinista professionista e ha deciso di fare un viaggio con suo figlio dario:5 giorni di escursione in tenda sulle Alpi Orobie senza mai soffermarsi a lungo nei rifugi. Un viaggio all'avventura!



Francesco Tonucci, nonno di Federico e Nina, è autore del libro illustrato "Un nonno per amico" edito da Occhio Acerbo. "Essere nonno non è come essere un genitore e neppure come essere zio". Ci spiega come si cambia nel diventare nonno e non più solo padre.