I padrieterni al Salone del Mobile | Radio24

Questa settimana Federico Taddia e Matteo Bussola sono in diretta dal Salone del Mobile e ospitano Francesca Valla, insegnante di scuola primaria, formatrice nei corsi di educazione genitoriale, autrice di "Libera i talenti del tuo bambino" (Sperling&Kupfer);

Arcangelo Favata, papà e designer del riuso, che ci spiega come ha progettato e costruito la stanza dei suoi gemelli di 18 mesi; il musicista Jack Jaselli che parla del suo Tour a piedi sulla Francigena da Pavia a Roma e Stefano Baselli, chef del ristorante Il Fogolar di Udine, che si è inventato il pane di corteccia per far rivivere i boschi del Friuli.