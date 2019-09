Padri e figli, uniti per sempre | Radio24

Elena Bonetti è diventata Ministra per le pari opportunità e la famiglia e le disabilitàil 5 settembre 2019. Parliamo con lei delle politiche giovanili che il Governo Conte Bis si è prefissato.

Piero Angela, noto giornalista, divulgatore scientifico e conduttore televisivo del noto programma Super Quark ci racconta il Festival del CICAP e quali sono i metodi migliori per insegnare la scienza nelle scuole.



Alessandro Milan è uno dei giornalisti e conduttori di Radio 24. Ha appena pubblicato Due milioni di baci, un libro nel quale racconta l'importanza dei rapporti fra genitori e figli e della tenerezza e affetto, necessari per costruire una famiglia felice.



Luigi De Ecclesiis è il papà di Edoardo, un ragazzo sedicenne venuto a mancare due anni fa per colpa di un sarcoma. Luigi ha tenuto una festa per gli ideali 18 anni del figlio, organizzando una raccolta fondi per comprare un'ambulanza adibita specificamente al trasporto di bambini.