La ragazza dal kimono d'oro: Sara Cardin | Radio24

Dal sogno realizzato di Brema 2014, a quello ancora tutto da conquistare di Tokyo 2020, l'Olimpiade in cui il 'suo' karate farà parte del programma ufficiale dei Giochi. È la parabola di Sara Cardin, classe 1987, veneta di Conegliano, campionessa del mondo nella categoria fino ai 55 kg proprio a Brema, appunto, nel 2014, e che è ora impegnata nella rincorsa verso la qualificazione olimpica.

Rincorsa, vero, perché Sara si è seriamente infortunata al ginocchio sinistro nel novembre 2018: rottura del legamento collaterale anteriore, lesione del collaterale interno e di una parte del menisco. un brutto colpo, che non ha però scoraggiato la nostra campionessa, che a Olympia racconta come sta costruendo la sua risalita e la sua caccia alla qualificazione olimpica.

"Tokyo 2020? È un sogno, non un'ossessione: O meglio, è un obiettivo. ed io sono abituata a raggiungerli i miei obiettivi. È sempre successo nella mia carriera, e ora sto facendo di tutto per far sì che si concretizzi anche in Giappone. la terra da dove vengo, il Veneto bagnato dal Piave, mi regala energia e consapevolezza che riesco poi a riversare sul tatami".

"Sara ha determinazione e volontà quasi uniche, che vanno non arginate, ma canalizzate verso l'obiettivo, che è l'Olimpiade, e magari anche il successo a cinque cerchi. Partendo da questa volontà dell'atleta, a livello mentale si può impostare un lavoro di focalizzazione e individuazione dei passaggi progressivi che portano poi al risultato finale" sottolinea Stefano Tirelli, docente di Tecniche Complementari Sportive presso l'università Cattolica di Milano e ospite fisso di Olympia.