Un libro non si nega a nessuno | Radio24

Vi siete mai chiesti quanti titoli di libri escono ogni anno in Italia? E soprattutto perché pare che ognuno abbia qualcosa da raccontare, ma soprattutto da scrivere e far leggere?

Ma poi chi legge tutti questi libri? In questa puntata di Off Topic parliamo proprio di tutto questo affrontando il luogo comune "Non si nega un libro a nessuno". Insieme a Serena Daniele, editor di NN editore e curatrice dei volumi Harry Potter per Salani, scopriremo i grandi "no" del mondo dell'editoria, tra cui la stessa Rowling, e ascolteremo dalla viva voce dei nostri ascoltatori le trame dei manoscritti nascosti nei loro cassetti. Che forse dovranno rimanere per sempre chiusi a chiave.