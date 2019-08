D'estate bere tanto | Radio24

D'estate bere tanto! Quante volte sentiamo questa frase nei servizi dei telegiornali? Ma poi quanto è tanto? E soprattutto quali sono i tormentoni che appena scatta l'estate arrivano alle nostre orecchie? In questa puntata li sentirete tutti, o quasi: dalla famosa "bomba d'acqua" a "non uscire nelle ore più calde", da "eh ma adesso mi rimetto in forma per la prova costume" a "ma vuoi mettere la città d'agosto che bella che è!". Ci addentreremo in questa giungla in compagnia di Ilaria Fratoni, conduttrice del meteo per i canali Mediaset, arriveremo fino in Antartide con Chiara Montanari, ingegnere e capo missione per cinque volte in una delle terre più ostiche del mondo, e infine parleremo dei tormentoni musicali estivi con Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale. L'ospite lampo di questa puntata è Nicola Canal, youtuber veneto al centro di mille peripezie nei suoi video virali sul web. Ma a voi quale luogo comune sull'estate vi fa impazzire? Se volete dircelo potete scriverci via mail a offtopic@radio24.it oppure via Facebook (Off Topic - Radio 24) o Instagram (offtopic24).