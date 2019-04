Il legno: una scelta di design importante per l’ambiente e il benessere psicofisico | Radio24

In occasione del Salone del Mobile, giunto alla sua 58esima edizione, Obiettivo Salute Weekend indaga quella particolare sensazione di benessere che nasce dal rapporto fra noi, l'uomo e il legno, un rapporto che affonda le sue radici nella notte dei tempi, e che oggi mantiene un suo fascino. Al microfono di Nicoletta Carbone Viviana la dottoressa Michela Zanetti, Ricercatrice in Scienza e Tecnologia del Legno all’Università di Padova e Viviana Deruto, architetto specialista in bio - architettura