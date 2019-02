Quali saranno i lavori del futuro? | Radio24

Questa domenica parliamo come sempre di lavoro ma vogliamo dedicarci in particolare ai giovani di oggi, a quelli che saranno i protagonisti del futuro mondo del lavoro. Un mondo in cambiamento ed in rapida evoluzione grazie al continuo progresso della scienza e della tecnologia. Quali aranno i lavori del futuro? Quali nuove professioni vedranno la luce grazie al continuo progresso della scienza e della tecnologia? María Latella ne parla con il vicedirettore per il Capitale Umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli, l'assessore alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano e Riccardo Pozzoli, creatore insieme a Chiara Ferragni del blog The Blonde Salad.