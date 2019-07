Sergio Durante: riscoprire Tartini ci aiuta a capire il senso della musica nel medio Settecento | Radio24

Alla morte di Giuseppe Tartini, avvenuta quasi 250 anni fa, il compositore e storico della musica Charles Burney disse di lui che fu uno dei pochi musicisti originali del medio Settecento. Eppure oggi il suo nome è spesso legato soltanto alla leggenda del Trillo del Diavolo, la composizione per violino che il musicista dichiarò di aver sentito suonare dal Diavolo in persona durante un sogno. Di Tartini si conoscono circa 420 composizioni, ma meno della metà di queste ci sono pervenute. Per mettere ordine nel catalogo del compositore veneto, il prof. Sergio Durante, ordinario di Filologia musicale all'Università di Padova e autore del libro "Tartini, Padova, l'Europa" (Sillabe) sta curando un'edizione critica integrale di tutte le sue composizioni, un'opera in diciassette volumi che prenderà il via il prossimo anno, in occasione del duecentocinquantesimo anniversario della scomparsa di Tartini. E' un modo per dare ciò che è dovuto ad un personaggio che ha segnato la storia della musica occidentale, un compositore che ci aiuta a capire il senso della musica nel medio Settecento, stagione di mezzo spesso erroneamente dipinta come un tardo Barocco o un pre Classico – commenta il prof. Durante.

I brani che ascoltiamo in questa puntata sono il "Concerto per flauto e orchestra Gimo 294" eseguito da Massimo Mercelli con I solisti dell'Ensemble Respighi (dal cd Tactus) e il "Concerto per violoncello in La maggiore" eseguito da Roel Deltiens con l' Ensemble 415 diretta da Chiara Banchini (dal cd Harmonia Mundi HMA 1951548).