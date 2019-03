Daniele Rustioni: al Festival d'Opera di Lione titoli inconsueti presentati in chiave moderna | Radio24

Una degli impegni principali dell'Opèra National de Lyon è quello di proporre titoli inconsueti e presentarli in chiave moderna – spiega Daniele Rustioni, direttore musicale del teatro. Ed è quanto avverrà anche a partire dal 15 marzo nel prossimo Festival d'Opera , dove verrà presentata "Charodieika" (letteralmente ‘l'incantatrice', ma nota in Italia come ‘La maliarda'), opera di Tchaikovsky poco conosciuta e poco rappresentata a causa dell'eccessiva durata e della complessità richiesta dall'esecuzione. La regia, affidata ad Andriy Zholdak, darà una lettura politica all'opera, facendo della protagonista Kuma il simbolo dell'eroina che si ribella al potere. Si passa poi a "Dido and Aeneas remembered", una rilettura dell'opera di Henry Purcell "Dido and Aeneas" del 1869, tratta dal quarto libro dell'Eneide di Virgilio, alla quale si aggiunge la composizione Remember me, una serie di improvvisazioni jazz composte da Kalle Kalima e ispirate al lamento finale di Didone. Infine, a partire dal 29 marzo, andrà in scena "Il ritorno di Ulisse", opera composta nel 1640 da Claudio Monteverdi , qui proposta in una particolare versione per marionette realizzata dallo scenografo William Kentridge.

I brani che ascoltiamo in questa puntata sono il "Concerto per archi, pianoforte, timpano e batteria" di Alfredo Casella, eseguito dall'Orchestra della Toscana diretta Daniele Rustioni (dal cd Sony Classical di prossima pubblicazione); l'aria ‘Kuma's arioso' da "Charodieika" di Tchaikovsky, interpretata nel 1960 dalla soprano Eleonora Andreyeva accompagnata dalla Bolshoi Theatre Orchestra diretta da Boris Khaikin; il coro ‘Uneasiness of the Heart' e il ‘Finale - Tempesta' da "Charodieika" di Tchaikovsky, eseguiti nel 1978 dalla Grande Orchestra Sinfonica della Radio Televisione dell'Unione Sovietica diretta da Gennady Provatorov.