Massimo Lonardi e gli scienziati musicisti tra il Rinascimento e il primo Barocco | Radio24

Fin dai tempi di Pitagora, musica e scienza sono sempre state strettamente legate tra loro. Ma se nella musica possiamo trovare prove dell'applicazione delle scienze esatte da parte dei compositori (si veda ad esempio il ‘canone inverso' di Bach), molto meno note sono le incursioni nel mondo della composizione da parte degli uomini di scienza. Sappiamo ad esempio che Leonardo amava improvvisare sulla lira da braccio, ma non trascrisse mai nulla in notazione, e di lui esistono solo tre brevi rebus che combinano musica e parole. Galileo invece era un abile liutista, ma anche delle sue composizioni non esistono testimonianze scritte, sebbene tracce della sua musica si possano trovare nelle composizioni del padre Vincenzo e del fratello Michelangelo. Queste e altre musiche composte dagli scienziati sono state raccolte, trascritte e incise dal liutista Massimo Lonardi, assieme all'Ensemble Conserto Vago, nel cd "Scienziati musici nel Rinascimento e nel primo Barocco" (La Bottega Discantica).

I brani che il maestro Lonardi esegue dal vivo in questa puntata sono due Ricercari di Francesco Canova da Milano e la villanella napolitana "Chi passa per ‘sta strada" di Giacomo Gorzanis.