Il Pesce Crudo | Radio24

Si avvicina l'estate e c'è sempre più voglia di sapori di mare, magari da assaggiare a crudo, ecco perchè Pierluigi Pardo e lo chef Davide Oldani oggi dedicano la puntata di Mangia Come Parli al Pesce crudo. Il primo ospite di oggi è Carlo Freccero, massmediologo ma anche grande esperto di cucina, in particolare quella francese.



Per parlare pesce crudo non possiamo non coinvolgere Moreno Cedroni, chef a 2 stelle Michelin considerato tra i più innovativi in Italia, patron del Ristorante Il clandestino di Senigallia. Cedroni ha reinventato il sushi con il suo "sushi all'italiana".



Lo chef Davide Oldani sfida Bruno Vanzan, campione del mondo di flair bartending, a cercare in diretta a Mangia Come Parli degli abbinamenti tra il pesce crudo e i cocktail da lui ideati.



Dopo il sushi all'italiana, il drink abbinato al pesce crudo non possiamo non arrivare al dolce e lo facciamo con un top pasticciere: Salvatore De Riso – Maestro Pasticciere della Costa d'Amalfi.



In chiusura di programma l'atteso spazio "SOS Oldani": le domande, le curiosità, i dubbi degli ascoltatori a cui risponde lo chef Davide Oldani.



Canzone su cui preparare la ricetta di oggi: Calcutta - Le barche