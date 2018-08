Il Fascino del Male | Radio24

Oggi è l'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano e Giampaolo Musumeci ne approfitta per aprire un focus sulla criminalità internazionale: come viene gestita? Chi sono i criminali più minacciosi del mondo? Come è cambiato il sistema di ricerca dei noti "rewarded"? E, infine, come vengono trattati dalla giustizia internazionale?



A rispondere davanti i microfoni di Radio24 c'è Gabrio Forti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica e docente di Diritto Penale e di Criminologia, Chiara Ragni, docente di Diritto internazionale penale presso l'Università degli Studi di Milano, Franco Freilone, docente di psicologia criminale e forense presso l’Università di Torino e, per ultimo, Andrea Marinelli, giornalista freelance che scrive. fra gli altri, sul Corriere della Sera.