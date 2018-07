Le nuove uscite, il cinema che è stato e quello che ci aspetta nei prossimi mesi | Radio24

Le uscite di questa settimana sono solo due, ma ci sono anche mostre di cui parlare e di tutto il cinema che ci aspetta.

"Overboard" è il nuova commedia di Anna Faris, la bionda Cindy di Scarie Movie. kate è una mamma single: studia per diventare infermiera e lavora in un'agenzia di pulizia di tappeti. Il destino le fa conoscere Leonardo e tutto cambia. Il film è il remake dell'omonima pellicola "Overboard" diretta da Garry Marshall nel 1987 e Boris Sollazzo ci commenta i pro e i contro.

"Skyscraper", invece, vede come protagonista Dwayne Johnson e narra la storia di una famiglia, di un grattacielo, di un incendio e di un gruppo di terroristi.

Chiara Pizzimenti ci anticipa le uscite dei prossimi mesi, partendo da "Ralph Scassatutto" a "Mamma Mia" passando dal cinema italiano.

Con Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, parliamo de "Gli Incredibili 2" in uscita nelle sale italiane a settembre e lanciamo un appello agli ascoltatori: andate al cinema anche in estate!

Infine, con Enrico Ercole parliamo di "Alieni", una mostra dedicata agli alieni nei fumetti e nel cinema allestita allo spazio Wow di Via Campania a Milano.