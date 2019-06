Il Giardino condominiale: è il momento di crearlo o rinnovarlo | Radio24

In questa puntata il verde dentro le città lo portiamo attraverso i giardini condominiali.

Se ognuno del milione e duecentomila edifici condominiali d'Italia avesse un bel giardino avremmo forse risolto i problemi di inquinamento e surriscaldamento delle nostre città, per non parlare del fattore estetico.

Ormai abbiamo ottimi per convincere i nostri vicini, alla prossima assemblea condominiale, a mettere mano al portafoglio per creare o rinnovare il nostro giardino comune.

Da una parte c'è l'agevolazione del bonus verde che restituisce parte dei soldi spesi, dall'altra c'è il protocollo d'intesa sottoscritto di recente tra Assofloro e Anaci che presentiamo con i rispettivi presidenti.

Poi usciamo di casa alla ricerca di giardini speciali nelle regioni del centro sud: Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Ci accompagna Margherita Lombardi che conosce a tal punto il patrimonio botanico italiano da averlo raccolto in un sito "Italian Botanical Heritage" che puo' trasformarsi nella nostra guida alle vacanze verdi.