Pedalare e ... gustare! | Radio24

Pedalare con gusto, assaporando i prodotti del territorio, seguendo itinerari meno conosciuti: strade secondarie tra valli e colline , borghi e fattorie alla scoperta dell'Italia più silenziosa e autentica. "Italia in bici con gusto" è la guida pubblicata da Edicilo e Viatoribus- il viaggio oltre i luoghi comuni in edizione bilingue italiano e inglese. L'autore è Enrico Caracciolo, giornalista, fotografo e cicloviaggiatore. 31 itinerari dalle Alpi alla Sicilia alla portata di tutti. In questa puntata con Egisto Nannini Presidente dell'Area Territoriale Valdarno di Confindustria Toscana Sud parliamo anche del progetto della Ciclovia dell'Arno una nuova infrastruttura sponsorizzata da molte aziende del territorio che stanno pensando a incentivi per favorire il bike to work, mentre con Francesco Macrì, Presidente di Estra parliamo della nuova iniziativa per favorire la mobilità sostenibile e l'uso della bicicletta.