Un giardino sul davanzale: le "piante amiche" per una balconetta | Radio24

In questo appuntamento consigli per vasi da balcone o davanzale davvero speciali.

Li componiamo con piante diverse in grado di convivere nella stessa balconetta e di regalarci colori tutto l'anno. Davide Michelini di Aicg ci consiglierà composizioni per ogni esposizione e altezza.

Poi in Liguria in visita ad un parco botanico unico in grado di unire la bellezza del paesaggio a significati filosofici ed esoterici: Villa Durazzo Pallavicini.

Ci accompagnerà nella visita la direttrice che ne ha curato il restauro: Silvana Ghigino.