LE 29 PROFESSIONI VINCENTI: i consigli di Giovanni Marcantonio, Consiglio nazionale ordine consulenti lavoro | Radio24

Essere persistenti, riconoscere i problemi e avere la capacità di lavorare in gruppo: queste le prime tre competenze trasversali, le cosiddette soft skill richieste dalle aziende italiane per entrare più velocemente nel mondo del lavoro secondo l'analisi dei fabbisogni professionali delle imprese delll'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro.

E ancora, tra le altre competenze ritenute molto importanti, il saper prendere decisioni e risolvere i problemi (26,2%), fornire servizi adeguati ai clienti (23,7%), saper comunicare (22,4%) ed essere innovativi (21,1%). Così come la conoscenza di una lingua straniera (5,1%), generalmente l'inglese. L'aumento in busta paga, ad esempio, è del 25,1% relativamente al requisito della persistenza, dell'8,4% del primo stipendio per l'attitudine a riconoscere problemi e al 6,3% per la capacità di lavorare in gruppo. l rapporto redatto dall'Osservatorio si focalizza anche sulla classifica delle professioni "vincenti", che dal 2012 al 2017 hanno registrato la maggiore crescita (+1,2 milioni) in valori assoluti del numero degli occupati, e delle prime professioni "perdenti", spiazzate dall'evoluzione tecnologica o da fenomeni di crisi, che registrano, nello stesso periodo, la maggiore flessione del numero dei lavoratori. La crescita complessiva di 1,2 milioni di occupati - specifica il rapporto - nelle 29 professioni vincenti riguarda per una quota del 44% (529 mila) quelle altamente qualificate, del 37% (452 mila) quelle mediamente qualificate e solo del 19% (226 mila) quelle non qualificate. All'80% dell'aumento degli occupati in Italia (+ 294 mila unità) hanno contribuito in particolar modo le donne (+233 mila) che esercitano professioni altamente e mediamente qualificate, mentre l'apporto degli uomini è stato pari solo al 20%. Una fotografia che ci racconta Giovanni Marcantonio consigliere Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che abbiamo incontrato a giugno durante la scorsa edizione del Festival del Lavoro al Mi.Co. di Milano.



Giovanni Marcantonio consigliere Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed Esperto della Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulentidel Lavoro. Responsabile dell'Area Politiche Giovanili e di Genere Welfare e Politiche Previdenziali del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Membro della Commissione di Certificazione Consiglio Nazionale dell'Ordine, Membro del Dipartimento Normativo Fondazione Studi Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro.