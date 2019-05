Ingegnere robotico e cyber ecologista in team | Radio24

Ingegnere robotico, hacker, TeD e Eisenhower Fellow lui, esperta di comunicazione e inclusione digitale e cyber-ecologista lei. Sono una coppia nella vita e nel lavoro Salvatore Iaconesi e Oriana Persico spiegano come da studi classici e da ingnegneria si arrivi a essere autori di opere d'arte e performance globali, pubblicazioni e opere esposte in tutto il mondo. Insegnano Near Future Design presso l'ISIA di Firenze. Li abbiamo incontrati al SingularityU Italy Summit.

L'ingegnere dei robot, o robots engineer, si occupa della progettazione, realizzazione e test di macchine robotiche. In realtà non è una professione del tutto nuova, ma è certamente attuale il boom di questo tipo di figura professionale. Come sappiamo siamo in piena rivoluzione Industria 4.0, il sistemi di automazione si stanno evolvendo e perfezionando molto velocemente, così come l'intelligenza artificiale. L'ingegnere robotico è perciò una figura chiave ed è una professione svolta in team con altre figure, poiché coinvolge differenti competenze e discipline, che vanno dalla meccanica all'informatica, dalla psicologia alla biologia, dalla linguistica all'automazione, alla cyber ecologia, alla comunicazione.