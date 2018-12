Scuola superiore. Quale scelta per i nostri figli | Radio24

Al via le iscrizioni alle prime classi di ogni ordine di scuola. Si parte il 7 gennaio alle 8.00 e c'è tempo fino alle 20.00 del 31 gennaio. È tempo dunque di scelte. La più difficile spetta forse agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, le medie, e alle loro famiglie. Non è facile infatti districarsi fra i tanti indirizzi delle secondarie di secondo grado, le superiori.



E allora come ogni anno Radio 24 vi vuole dare una mano in questa scelta con l'aiuto degli esperti.



Perché iscriversi ad un Istituto Tecnico. Il consiglio di Sergio Pagani, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena, Bologna.

Sergio Pagani



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Rocco Schembra



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Simonetta Polmonari



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Lorella Carminali



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Chiara Manfredda



; download Tasto destro

Salva link con nome Volume Rating:

Perché iscriversi ad un Liceo Classico. Il consiglio didocente di Latino e Greco del Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, ideatore della Notte Nazionale del Liceo Classico.Perché iscriversi ad un Professionale. Il consiglio didirigente scolastica Isis Marchesini - Ipsia Della Valentina a Sacile - Ipsia Carniello a Brugnera (Pordenone).Perché iscriversi ad un Liceo Scientifico. Il consiglio didocente di matematica al Liceo scientifico Vittorio Veneto Milano e unica italiana al Global Teacher Prize 2018.Il consiglio diResponsabile Area Sistema Formativo e Capitale Umano, Assolombarda.