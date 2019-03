La visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping - Essilor-Luxottica ai ferri corti - SoS medici, il Molise richiama il personale in pensione | Radio24

Oggi a Focus Economia: In Piemonte e in Lombardia saldi negativi da capogiro: rispettivamente -2.004 e -1.921 medici specialisti mancheranno all appello da qui al 2025. Al Centro, la Toscana (-1.793 medici) e - alla voce Sud e Isole - la tripletta Puglia, Calabria e Sicilia (1.686, 1.410 e 2.251 camici bianchi fuori dal sistema). È una mappa con effetto gruviera quella tracciata dall ultima analisi sulle carenze di medici specialisti per Regione nei prossimi otto anni, messa a punto dal principale sindacato di categoria, l'Anaao Assomed - È guerra aperta tra Leonardo Del Vecchio e i soci francesi in EssilorLuxottica, l'holding nata dalla fusione che ad ottobre 2018 ha portato alla nascita del gigante delle montature e delle lenti da 16 mld di fatturato, oltre 140mila dipendenti e 57 miliardi di capitalizzazione. Attraverso Delfin, Del Vecchio controlla il 32,5% di Essilor Luxottica. La prima mossa l'ha fatta il fondatore del gruppo italiano, che con il 31% dei diritti di voto contro il poco più del 4% dei manager e dipendenti Essilornon intende farsi dettare la linea e ha affermato che "sono stati infranti i patti", che non punta a una presa di controllo del gruppo ma che è pronto alle vie anche legali. Del Vecchio sulla governance non intende transigere. Secondo gli accordi, nei primi 3 anni, cioè fino all'approvazione del bilancio 2020, doveva essere garantita una governance "alla pari" - Oggi l'arrivo a Roma del presidente cinese Xi Jinping, prima tappa della sua prima missione all'estero del 2019 che lo porterà, oltre che in Italia, a Monaco e in Francia. Il presidente cinese resterà in Italia fino a domenica prossima. Domani l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sabato con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e poi la partenza per Palermo dove si fermerà un giorno. Sabato a Villa Madama la firma del momerandum of understanding che servirà da cornice giuridica per 30 accordi tra aziende italiane e cinesi con un controvalore di almeno 7 miliardi di euro.

Ospiti Marigia Mangano, Barbara Gobbi de il Sole 24 Ore